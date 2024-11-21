Війна, борги та популізм Зеленського - на що витрачатимуть бюджет 2025 року

https://racurs.ua/ua/n201423-skasuvannya-dorojnogo-fondu-tysyacha-zelenskogo-i-zamorojena-minimalka-osoblyvosti.html

Ракурс

Верховна Рада 20 листопада в цілому ухвалила закон про державний бюджет на 2025 рік. Як пише «Економічна правда», без сюрпризів не обійшлося.

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Журналісти видання порахували, що більша частина видатків піде на безпеку та оборону — 2,2 трлн грн або понад чверть прогнозного ВВП.

Цікаво, що частину озброєння купуватимуть не за внутрішні кошти, а за кошти партнерів. Велика Британія надасть для цих цілей близько 2,26 млрд фунтів стерлінгів або 90 млрд грн. Це британська частина фінансування в межах кредиту під заставу заморожених російських активів на загальну суму $50 млрд.

У 2025 році соціальні програми коштуватимуть державі близько 420 млрд грн — на 50 млрд грн менше порівняно з 2024 роком. Передусім «поріжуть» дотацію Пенсійному фонду, коштом якої виплачують «спецпенсії» — частину таких виплат ПФ почне фінансувати власними силами.

Серед інших важливих змін до видатків бюджету — скасування Дорожнього фонду, який наповнювався з податків на пальне та автомобілі. Це дозволить направити 39,3 млрд грн акцизів на військові потреби, а фінансування доріг здійснюватиметься безпосередньо урядовими рішеннями.

Ще одна новинка — фінансування інвестиційних проєктів, на які виділять 18,7 млрд грн. Більшість з них — у сфері освіти. 3 млрд грн планують витратити на компенсації за знищене житло, 827,9 млн грн — на функціонування операторів критичної інфраструктури в галузі цивільної авіації, 150 млн грн — на підтримку українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну. На 18 млрд грн зростуть видатки на освіту (до 198,9 млрд грн) та на 12 млрд грн — на охорону здоров’я (до 217 млрд грн).

Уряд знайшов близько 10 млрд грн на виплату так званого «тисячі Зеленського». Цю суму візьмуть із залишків коштів на рахунку Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Ще з приємних сюрпризів — доплати вчителям. На них у 2025 році заклали майже 12 млрд грн. Очікується, що з 1 січня кожному вчителю щомісяця доплачуватимуть по 1 300 грн, а з 1 вересня — до 2 600 грн.

Вищих зарплат не побачать бюджетники, адже у 2025 році держава не підвищуватиме мінімальну зарплату, від якої залежать їх оклади. Не зміниться й більшість соцвиплат та допомог, прив’язаних до розміру прожиткового мінімуму.

Інший неприємний сюрприз стосується пенсіонерів-переселенців. З їхніх банківських рахунків держава планує вилучити невикористані кошти, якщо такі особи не користувалися своїми пенсійними рахунками понад рік. Загалом ідеться про 11,3 млрд грн, які спрямують до Пенсійного фонду. Обмежити планують і «привілейовані» пенсії, які виплачуються окремим категоріям громадян.