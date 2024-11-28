Зеленский подписал закон о СЗЧ. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про СЗЧ.

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У четвер, 28 листопада, глава держави погодив закон № 12095 «Про внесення зміни до глави ХІІ «Прикінцеві положення» закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо умов продовження військової служби під час дії воєнного стану окремим категоріям військовослужбовців. Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті ВРУ.

Йдеться про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував.

Закон передбачає, що військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року. У такому разі вони не втратять свої виплати.

Крім того, з таких військових знімається кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 21 листопада Верховна Рада 253 голосами ухвалила закон № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. Добровільне повернення до лав армії передбачає, що військова служба і дія контракту продовжується. Також у такому разі поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.