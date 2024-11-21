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Верховна Рада ухвалила закон №12095, фото: Ярослав Железняк

Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу після СЗЧ або дезертирства

21 лис 2024, 13:01
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 21 листопада, ухвалила закон № 12095 про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував.


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За відповідне рішення проголосували 253 народні обранці. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з нормами закону, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертували та добровільно прибули до місця проходження служби і висловили готовність продовжити військову службу:

  • військова служба і дія контракту продовжується;
  • поновлюються виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Також законом передбачається, що розпочаті кримінальні проваджені щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 407 і ст. 408 Кримінального кодексу, стосовно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені їм військової служби та дії їх контракту.

Верховна Рада ухвалила закон №12095, фото: Ярослав Железняк

Джерело: Ракурс


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