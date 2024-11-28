Ракетой «Орешник» путин хочет сорвать усилия Трампа установить мир. Фото:

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Президент рф володимир путін хоче зірвати намагання новообраного президента США Дональда Трампа встановити мир в Україні.

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Під час візиту до Казахстану диктатор вчергове рекламував російську далекобійну зброю, зокрема ракету «Орєшнік» та свою готовність убивати та руйнувати. путін сам не хоче завершувати війну та не хоче дати зробити це іншим. Про це 28 листопада у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Розмахувати своїм «Орєшніком» зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля президента трампа, які точно будуть після інавгурації. путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. путін — єдиний винуватець цієї війни та єдиний, хто у війну вірить, — наголосив глава держави.

Нагадаємо, 28 листопада російський диктатор володимир путін заявив, що Міноборони та Генштаб ЗС рф підбирають цілі для ураження «Орєшніком» на території України. Воєнний злочинець не виключив, що це можуть бути центри прийняття рішень у Києві.

путін наголосив, що країна-агресор буде й надалі випробовувати «Орєшнік» у відповідь на удари далекобійними ракетами по Брянській та Курській областях.