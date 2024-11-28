путін і далі залякує - Генштаб підбирає цілі для ураження "Орєшніком" в Україні

https://racurs.ua/ua/n201640-putin-i-dali-zalyakuie-genshtab-pidbyraie-cili-dlya-urajennya-orieshnikom-v-ukrayini.html

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Міноборони та Генштаб ЗС рф підбирають цілі для ураження «Орєшніком» на території України, це можуть бути центри прийняття рішень у Києві.

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Таку заяву виголосив 28 листопада в Казахстані диктатор Кремля владімір путін.

За його словами, росія буде й надалі випробовувати «Орешнік»" у відповідь на удари далекобійними ракетами по Брянській та Курській областях. росія нібито має кілька готових до застосування ракетних систем «Орєшнік». путін заявив, що розпочалось серійне виробництво цих ракет.

У світі немає аналогів російському «Орєшніку», і з’являться вони не скоро, — запевнив путін.

На саміті ОДКБ диктатор був велемовним. Крім погроз щодо «Орєшніка», він сказав, що росія за два днізапустила Україною 100 ракет у відповідь на удари вглиб рф. За його словами, росія виробляє в 10 разів більше ракет, ніж усі країни НАТО разом узяті, і на чверть збільшить виробництво, а «Іскандер» є аналогом усіх трьох модифікацій ATACMS, причому дальність у російської системи навіть більша. Американські ракети за своїми характеристиками поступаються російським.

Тим часом у розвідці США переконані, що дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб рф не збільшив ризик ядерної ескалації. Там припускають, що є ядерний удар рф є малоймовірним, попри «все більш войовничі заяви» путіна.

Але співрозмовники Reuters вважають, що росія, ймовірно, «розширить кампанію провокацій» проти європейських об'єктів, щоб посилити тиск на Захід через його підтримку Києва.