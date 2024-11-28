Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі

https://racurs.ua/ua/n201639-rosiyany-rozstrilyaly-ukrayinskyh-viyskovopolonenyh-bilya-novodarivky-na-zaporijji.html

Ракурс

Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі. Прокуратура почала розслідування.

.

Попередньо, 24 листопада біля Новодарівки військові ЗС рф розстріляли пʼять українських бійців із шести, взятих у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ армії росії, військових з якого перевіряють на причетність на злочин проти українців.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що російські загарбники поблизу Вугледара розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ.