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Ракурс
Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі

Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі

28 лис 2024, 12:19
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Росіяни розстріляли українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі. Прокуратура почала розслідування.


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Попередньо, 24 листопада біля Новодарівки військові ЗС рф розстріляли пʼять українських бійців із шести, взятих у полон.

Правоохоронці встановили підрозділ армії росії, військових з якого перевіряють на причетність на злочин проти українців.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що російські загарбники поблизу Вугледара розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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