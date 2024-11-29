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Ракурс
Павел Палиса, фото: «Армия.Inform»

Зеленский назначил полковника Палису заместителем главы Офиса президента

29 ноя 2024, 21:40
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Володимир Зеленський, президент України, призначив командира 93-ї бригади «Холодний Яр» полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента.


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Про це Зеленський повідомив сьогодні, 29 листопада, у своєму вечірньому зверненні.

Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті. І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту, — наголосив Зеленський.

Командиром 93-ї ОМБР Паліса став у 2023 році. Він командував діями бригади під час оборони Бахмуту.

Мені потрібна саме така людина, щоб точно знати у щоденному режимі інформацію прямо з фронту, — зазначив Зеленський.

Павло Паліса, фото: «Армія.Inform»

Також у своєму зверненні Зеленський прокоментував призначення Михайло Драпатого командувачем Сухопутних військ та Олега Апостола заступником головнокомандувача ЗСУ, про що стало відомо сьогодні раніше.

Сухопутні війська Збройних сил — це основа армії. І багато залежить для України від того, наскільки ефективно працюватиме структура Сухопутних військ та всіх Сил оборони та безпеки України. Потрібні зміни — зміни в управлінні людьми, які забезпечать більше результатів на полі бою, — наголосив він.

Источник: Ракурс


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