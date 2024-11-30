Запорожская АЭС уже в третий раз за месяц на грани блекаута — Минэнергоhttps://racurs.ua/n201699-zaporojskaya-aes-uje-v-tretiy-raz-za-mesyac-na-grani-blekauta-minenergo.htmlРакурс
Запорізька АЕС сьогодні, 30 листопада, вночі вже втретє за місяць втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують її з об'єднаною енергосистемою України та потрібні для її безпечного функціонування.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.
Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.