Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Запорожской АЭС угрожает блекаут, фото: «Главком»

Запорожская АЭС уже в третий раз за месяц на грани блекаута — Минэнерго

30 ноя 2024, 10:56
999

Запорізька АЕС сьогодні, 30 листопада, вночі вже втретє за місяць втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують її з об'єднаною енергосистемою України та потрібні для її безпечного функціонування.


.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.

Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров