Запорізька АЕС вже втретє за місяць на межі блекауту — Міненергоhttps://racurs.ua/ua/n201699-zaporizka-aes-vje-vtretie-za-misyac-na-meji-blekautu-minenergo.htmlРакурс
Запорізька АЕС сьогодні, 30 листопада, вночі вже втретє за місяць втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують її з об'єднаною енергосистемою України та потрібні для її безпечного функціонування.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, — наголошують у відомстві.
Зазначається, що українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.
Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.