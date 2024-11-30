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Ракурс
Запорізькій АЕС загрожує блекаут, фото: «Главком»

Запорізька АЕС вже втретє за місяць на межі блекауту — Міненерго

30 лис 2024, 10:56
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Запорізька АЕС сьогодні, 30 листопада, вночі вже втретє за місяць втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують її з об'єднаною енергосистемою України та потрібні для її безпечного функціонування.


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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, — наголошують у відомстві.

Зазначається, що українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.

Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи, — наголошує міністр енергетики Герман Галущенко.

Джерело: Ракурс


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