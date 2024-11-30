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Предпринимателей на ВОТ Луганщины обвинили в «картельном сговоре», фото:
Оккупанты обвинили предпринимателей на ВОТ в «картельном сговоре»https://racurs.ua/n201701-okkupanty-obvinili-predprinimateley-na-vot-v-kartelnom-sgovore.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються втримати інфляцію на тимчасово окуповані Луганщині шляхом тиску силових структур на бізнес.
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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що ще понад рік тому загарбники звернулися до підприємців з вимогою знизити ціни на продукти харчування й інші товари до рівня, щоб вони відрізнялися від закупівельних не більше ніж на 5%. Пояснювали це проведенням так званих «перших виборів», а також готувалися до переобрання російського диктатора володимира путіна.
Минуло більше року. І віднедавна підприємців через зростання цін почали звинувачувати у картельній змові та виписувати відповідні застереження. Тиск росіян на місцевий бізнес триває, — зазначають в ОВА.
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