Оккупанты обвинили предпринимателей на ВОТ в «картельном сговоре»

Предпринимателей на ВОТ Луганщины обвинили в «картельном сговоре», фото:

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Ракурс

Російські загарбники намагаються втримати інфляцію на тимчасово окуповані Луганщині шляхом тиску силових структур на бізнес.

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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що ще понад рік тому загарбники звернулися до підприємців з вимогою знизити ціни на продукти харчування й інші товари до рівня, щоб вони відрізнялися від закупівельних не більше ніж на 5%. Пояснювали це проведенням так званих «перших виборів», а також готувалися до переобрання російського диктатора володимира путіна.