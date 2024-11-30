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Ракурс
Предпринимателей на ВОТ Луганщины обвинили в «картельном сговоре», фото:

Оккупанты обвинили предпринимателей на ВОТ в «картельном сговоре»

30 ноя 2024, 12:08
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Російські загарбники намагаються втримати інфляцію на тимчасово окуповані Луганщині шляхом тиску силових структур на бізнес.


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Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що ще понад рік тому загарбники звернулися до підприємців з вимогою знизити ціни на продукти харчування й інші товари до рівня, щоб вони відрізнялися від закупівельних не більше ніж на 5%. Пояснювали це проведенням так званих «перших виборів», а також готувалися до переобрання російського диктатора володимира путіна.

Минуло більше року. І віднедавна підприємців через зростання цін почали звинувачувати у картельній змові та виписувати відповідні застереження. Тиск росіян на місцевий бізнес триває, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


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