Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Підприємців на ТОТ Луганщини звинуватили в «картельній змові»

Окупанти звинуватили підприємців на ТОТ у «картельній змові»

30 лис 2024, 12:08
999

Російські загарбники намагаються втримати інфляцію на тимчасово окуповані Луганщині шляхом тиску силових структур на бізнес.


.

Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що ще понад рік тому загарбники звернулися до підприємців з вимогою знизити ціни на продукти харчування й інші товари до рівня, щоб вони відрізнялися від закупівельних не більше ніж на 5%. Пояснювали це проведенням так званих «перших виборів», а також готувалися до переобрання російського диктатора володимира путіна.

Минуло більше року. І віднедавна підприємців через зростання цін почали звинувачувати у картельній змові та виписувати відповідні застереження. Тиск росіян на місцевий бізнес триває, — зазначають в ОВА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів