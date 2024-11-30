Ракурсhttps://racurs.ua/
Підприємців на ТОТ Луганщини звинуватили в «картельній змові»
Окупанти звинуватили підприємців на ТОТ у «картельній змові»https://racurs.ua/ua/n201701-okupanty-zvynuvatyly-pidpryiemciv-na-tot-u-kartelniy-zmovi.htmlРакурс
Російські загарбники намагаються втримати інфляцію на тимчасово окуповані Луганщині шляхом тиску силових структур на бізнес.
.
Про це сьогодні, 30 листопада, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Зазначається, що ще понад рік тому загарбники звернулися до підприємців з вимогою знизити ціни на продукти харчування й інші товари до рівня, щоб вони відрізнялися від закупівельних не більше ніж на 5%. Пояснювали це проведенням так званих «перших виборів», а також готувалися до переобрання російського диктатора володимира путіна.
Минуло більше року. І віднедавна підприємців через зростання цін почали звинувачувати у картельній змові та виписувати відповідні застереження. Тиск росіян на місцевий бізнес триває, — зазначають в ОВА.
Читайте також
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...