В Дамаске слышны выстрелы возле Генштаба и президентского дворца

Антиурядові сили у Сирії 30 листопада продовжили наступ після виходу армії з міста-мільйонника Алеппо.

Осінтери пишуть, що опозиційні сили Сирії зайшли в місто Хама, що південніше від Алеппо.

Також передають про стрілянину біля Генштабу і президентського палацу в Дамаску.

Unconfirmed reports about gunfires near the presidential palace in Damascus. pic.twitter.com/526ToYvSht