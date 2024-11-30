У Дамаску чути постріли біля Генштабу і президентського палацу

https://racurs.ua/ua/n201720-u-damasku-chuty-postrily-bilya-genshtabu-i-prezydentskogo-palacu.html

Ракурс

Антиурядові сили у Сирії 30 листопада продовжили наступ після виходу армії з міста-мільйонника Алеппо.

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Осінтери пишуть, що опозиційні сили Сирії зайшли в місто Хама, що південніше від Алеппо.

Також передають про стрілянину біля Генштабу і президентського палацу в Дамаску.

Unconfirmed reports about gunfires near the presidential palace in Damascus. pic.twitter.com/526ToYvSht — Asaad Sam Hanna (@AsaadHannaa) November 30, 2024

OSINT-аналітики геолокували місцевість як район Кфар-Суса. Попередньо стрілянину влаштували бійці Сирійської республіканської гвардії та 4-ї дивізії Сирійської арабської армії.

Місцеве телебачення припинило мовлення. За інформацією осінтерів, в аеропорту Дамаска сів транспортний літак Іл-62М ВПС росії. Припускають, на його борту є сирійський диктатор Башар Асад.

Тим часом голова МЗС Ірану планує 1 грудня вирушити в Сирію для перемовин.

Зміна влади у Сирії поставить під питання перебування в країні російських військових баз. Це навряд сподобається путіну, але в російського диктатора не так багато вільних ресурсів, щоб підтримати союзника, пише Der Spiegel.

Алеппо показує, наскільки Башар Асад залежний від іноземних військ. Його власна армія, судячи з усього, майже не функціонує. Це робить сирійського тирана проблемою для путіна. російський лідер досі використовував Сирію як центральну базу на Близькому Сході. Зміна влади не відповідає його інтересам, — йдеться у матеріалі.

Втім, російські війська, зокрема, Військово-повітряні сили, загрузли у війні проти України, а Іран та «Хезболла» зайняті війною проти Ізраїлю.

російські воєначальники знають, що сирійська армія — це жарт. Без «Хезболли» путіну довелося б вкладати ресурси, яких у нього зараз немає, щоб врятувати Асада, — пише експерт із Близького Сходу з Університету Джонса Гопкінса Ранда Слім.

росія не є стороннім спостерігачем. Але ми, ймовірно, спостерігаємо межу можливостей російських збройних сил, — додає Омер Озкізільчик з аналітичного центру Atlantic Council.

Військовий аналітик Ігаль Левін пише, що росіяни вже згорнули свої військові бази з-під Алеппо, Хами і Дейр-ез-Зора та переміщуються на узбережжя.