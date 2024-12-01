Режим Асада сломался за несколько дней

https://racurs.ua/n201737-rejim-asada-slomalsya-za-neskolko-dney.html

Ракурс

Стрімкий наступ антиурядових сил у Сирії та захоплення Алеппо спричинили появу хвилі аналітики у провідних світових медіа.

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CNN пише про руйнування ілюзій щодо утримання влади Башара Асада у Сирії. Це відбувається на тлі того, що росія, Іран і «Хезболла» втрачають пильність.

Автор статті старший міжнародний кореспондент CNN Бен Ведеман нагадує, що влада у Сирії перейшла до Башара Асада від його батька Хафеза аль-Асада, який помер у червні 2000 року. З того часу були моменти, коли виживання режиму Асадів здавалося сумнівним.

Коли 2011 року регіоном прокотилася так звана «арабська весна», яка повалила автократів у Тунісі, Єгипті та Лівії, а в Ємені, Бахрейні та Сирії спалахнули масові протести, дехто почав писати епітафії династії Асадів.

Але тоді на допомогу їм прийшли союзники — Іран, ліванська «Хезболла» і росія. Протягом останніх кількох років боротьба в Сирії між корумпованим, жорстоким режимом у Дамаску і розділеною, часто екстремістською опозицією здавалася застиглою на місці.

Однак це була ілюзія перемоги режиму, раптово зруйнована цього тижня після того, як опозиція почала наступ із провінції Ідліб і всього за 72 години змогла увірватися в центр Алеппо.

Нагадаємо, увечері суботи, 30 листопада, з’явилися повідомлення, що урядові війська зазнають поразки на півночі країни, а повстанці наступають на центральне місто Хама.

Чому ж лише за кілька днів гребля прорвалася? Очевидне пояснення полягає в тому, що ключові союзники Сирії перебувають під тиском і послабили пильність. «Хезболла», яка зіграла ключову роль у підтримці режиму Асада в найпохмуріші дні громадянської війни, після 7 жовтня 2023 року повернула більшу частину своїх військ додому, щоб боротися з Ізраїлем, який згодом знищив більшу частину вищого керівництва цього угруповання. рф також зіграла ключову роль у зміцненні уряду в Дамаску після того, як у вересні 2015 року вона спрямувала до Сирії війська та військові літаки. Однак зараз головним пріоритетом Москви є бойові дії в Україні, — пишуть у CNN.

І, нарешті, радники та бази Ірану в Сирії протягом останнього року зазнавали частих атак з боку Ізраїлю.

Крім того, існує й така реальність, як довголіття. Династія Асадів перебуває при владі вже 53 роки, з 1971 року. Відтоді життя пересічного сирійця стає дедалі гіршим і гіршим. Унаслідок війни загинули сотні тисяч людей, а мільйони інших стали вимушеними переселенцями.

З 1971 року династія Асадів раз по раз долала внутрішні та зовнішні виклики і жила, щоб боротися далі. Проте ніщо, ні режими, ні лідери, не вічне. Усьому врешті-решт приходить кінець, підсумовує автор.

Зміна влади у Сирії поставить під питання перебування в країні російських військових баз. Це навряд сподобається путіну, але в російського диктатора не так багато вільних ресурсів, щоб підтримати союзника. Про це пише німецький Der Spiegel.

Алеппо показує, наскільки Башар Асад залежний від іноземних військ. Його власна армія, судячи з усього, майже не функціонує. Це робить сирійського тирана проблемою для путіна. російський лідер досі використовував Сирію як центральну базу на Близькому Сході. Зміна влади не відповідає його інтересам, — йдеться у матеріалі.

Втім, російські війська, зокрема, Військово-повітряні сили, загрузли у війні проти України, а Іран та «Хезболла» зайняті війною проти Ізраїлю.

російські воєначальники знають, що сирійська армія — це жарт. Без «Хезболли» путіну довелося б вкладати ресурси, яких у нього зараз немає, щоб врятувати Асада, — пише експерт із Близького Сходу з Університету Джонса Гопкінса Ранда Слім.

росія не є стороннім спостерігачем. Але ми, ймовірно, спостерігаємо межу можливостей російських збройних сил, — додає Омер Озкізільчик з аналітичного центру Atlantic Council.

Військовий аналітик Ігаль Левін пише, що росіяни вже згорнули свої військові бази з-під Алеппо, Хами і Дейр-ез-Зора та переміщуються на узбережжя.