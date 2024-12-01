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Ракурс
Парламент Франции призвал направить в Украину военных инструкторов

Парламент Франции призвал направить в Украину военных инструкторов

1 дек 2024, 14:47
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Парламент Франції закликав відрядити в Україну військових інструкторів.


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Лист з відповідним змістом надіслали 5 депутатів з різних політичних груп Міністру оборони країни Себастьяну Лекорню, повідомив нардеп французького парламенту Фредерік Петі у мережі Х:

Жорстокість бойових дій і наростальний російський тиск на Донбасі змушують нас вважати, що навчання армії на території Франції та Польщі тепер має продовжуватися на українській землі.

За його словами, завданням французьких військових в Україні має бути не війна проти росармії, а підготовка українських солдатів, які захищають цілісність своєї території.

Сьогодні Франція може взяти на себе провідну роль у цій коаліції разом із британською, польською, балтійською та скандинавською арміями. Вони вважають, що на тлі можливих переговорів Франція та інші європейські країни мають уникати проявів слабкості і не дозволяти Кремлю диктувати свою поведінку через встановлення так званих червоних ліній, — вважає Петі.

Источник: Ракурс


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