Парламент Франції закликав відрядити в Україну військових інструкторів

https://racurs.ua/ua/n201741-parlament-franciyi-zaklykav-vidryadyty-v-ukrayinu-viyskovyh-instruktoriv.html

Ракурс

Парламент Франції закликав відрядити в Україну військових інструкторів.

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Лист з відповідним змістом надіслали 5 депутатів з різних політичних груп Міністру оборони країни Себастьяну Лекорню, повідомив нардеп французького парламенту Фредерік Петі у мережі Х:

Жорстокість бойових дій і наростальний російський тиск на Донбасі змушують нас вважати, що навчання армії на території Франції та Польщі тепер має продовжуватися на українській землі.

Nous sommes 5 députés, de 5 groupes politiques différents, à avoir écrit à @SebLecornu, ministre des Armées ��, pour envoyer des instructeurs militaires français en #Ukraine ��



La dureté des combats et la pression russe croissante dans le Donbass nous conduisent à penser que les… pic.twitter.com/cxWcN5BFkM — Frédéric Petit �� (@fpetitAN) November 29, 2024

За його словами, завданням французьких військових в Україні має бути не війна проти росармії, а підготовка українських солдатів, які захищають цілісність своєї території.