За пів дня на "тисячу Зеленського" прийшов майже мільйон заявок

https://racurs.ua/ua/n201740-za-piv-dnya-na-tysyachu-zelenskogo-pryyshov-mayje-milyon-zayavok.html

Ракурс

Заявки на отримання 1000 гривень «єПідтримки» за пів дня оформили 870 тис. українців.

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Про це повідомила 1 грудня міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі каналу «Ми-Україна».

За її словами, серед усіх заявок 222 тис. — це заявки на отримання грошей для дітей.

Нагадаємо, що з 1 грудня почала діяти послуга «Зимова єПідтримка» в Дії. Отримати 1 000 грн можуть усі громадяни, які перебувають в Україні.

У Мінцифри повідомили, що українці матимуть три місяці, щоб подати відповідну заяву на отримання коштів від держави, зимова єПідтримка буде в Дії до 28 лютого.

Тисяча гривень зарахується на картку Національний кешбек. Її можна відкрити в мобільному банкінгу, Дія підтягне банки, у яких працює картка.

Гроші можна витратити на послуги: комуналку, ліки, квитки на транспорт, книги або донати на UNITED24. Витратити кошти можна до кінця 2025 року.

Якщо у вас немає картки платника податків або можливості отримати «Зимову єПідтримку» через «Дію» — звертайтеся до Укрпошти або до банку-партнера.

У Донецькій області, особливо в тих містах і селах, де немає зв’язку, гроші привозитиме Укрпошта. За відсутності стаціонарного віддення, тисячу видаватимуть листоноші у пересувних чи броньованих відділеннях, повідомив директор Донецького регіону АТ «Укрпошта» Максим Сутковий.