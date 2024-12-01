путин утвердил новый бюджет рф с рекордными расходами на войну

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владимир путин, фото: ZN,ua
путин утвердил новый бюджет рф с рекордными расходами на войнуhttps://racurs.ua/n201743-putin-utverdil-novyy-budjet-rf-s-rekordnymi-rashodami-na-voynu.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін затвердив бюджет рф на 2025 рік, у якому військові витрати зростають до рекордного рівня.
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Про це повідомляє агентство Associated Press.
У бюджеті на наступний рік уряд рф заклав доходи на рівні понад 40 трлн рублів (понад 373 млрд. дол). З цієї суми близько 32,5% виділено на «оборону», що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд дол.).
Таким чином, відповідні витрати зростають порівняно з 2024 роком, коли на оборону рф виділила 28,3%, бюджету.
Обидві палати російського парламенту раніше вже також затвердили цей бюджетний план.
Джерело: Associated Press
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