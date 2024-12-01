путін затвердив новий бюджет рф з рекордними витратами на війну

володимир путін, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/ua/n201743-putin-zatverdyv-novyy-budjet-rf-z-rekordnymy-vytratamy-na-viynu.html

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Російський диктатор володимир путін затвердив бюджет рф на 2025 рік, у якому військові витрати зростають до рекордного рівня.

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Про це повідомляє агентство Associated Press.

У бюджеті на наступний рік уряд рф заклав доходи на рівні понад 40 трлн рублів (понад 373 млрд. дол). З цієї суми близько 32,5% виділено на «оборону», що становить 13,5 трлн рублів (понад 145 млрд дол.).

Таким чином, відповідні витрати зростають порівняно з 2024 роком, коли на оборону рф виділила 28,3%, бюджету.

Обидві палати російського парламенту раніше вже також затвердили цей бюджетний план.

Джерело: Associated Press