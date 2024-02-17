Російські витрати за два роки війни в Україні підрахували в США. Фото:

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Ракурс

Російські витрати на повномасштабну війну проти України підрахували американські фахівці.

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Ймовірно, рф витратила до 211 млрд дол. на оснащення, розгортання та утримання своїх військ для військових операцій в Україні за два роки повномасштабного вторгнення. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника оборони США.

Крім того, країна-агресор втратила понад 10 млрд дол. через скасування або відкладення продажу зброї. Також збройна агресія проти України могла коштувати Москві 1,3 трлн дол. економічного зростання до 2026 року.

Також представник Пентагону нагадав, що українські Сили оборони знищили або пошкодили щонайменше 20 середніх і великих кораблів російського Військового флоту та один танкер під прапором рф у Чорному морі.

Нагадаємо, втрати російської федерації у війні з Україною вже перевищили 400 тис. солдатів, офіцерів та найманців. Під час повномасштабного вторгнення країна-агресор втратила 6 тис. 476 танків, 12 тис. 145 бойових броньованих машин, 9 тис. 669 артилерійських систем, 984 РСЗВ, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 25 катерів/катерів та один підводний човен.

Джерело: Reuters