Применение «пулемета» митингующими в Тбилиси, скриншот видео

https://racurs.ua/n201744-v-tbilisi-mitinguuschie-primenili-protiv-policii-pulemet-iz-feyerverkov-video.html

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У Тбілісі мітингувальники, котрі виступають проти рішення влади про відмову від євроінтеграції, застосували проти поліції «кулемет» із феєрверків.

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Подія сталася минулої ночі. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляє Bild.

Зазначається, що вкотре розганяючи протестувальників, які зібралися перед будівлею парламенту, силовики використовували водомети та сльозогінний газ.

Протестувальники, зі свого боку, відстрілювалися від спецназу саморобним «кулеметом» із феєрверків, — зазначає видання.

Загалом, за офіційними даними, на останньому мітингу затримали 50 осіб, за всі три дні протестів кількість затриманих перевищила 200 осіб.

Сьогодні у Тбілісі має пройти ще одна акція. Протестувальники виступають проти рішення про відмову від євроінтеграції, яке влада Грузії прийняла 28 листопада.

Джерело: Bild