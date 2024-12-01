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Застосування «кулемета» мітингувальниками у Тбілісі, скріншот відео

У Тбілісі мітингувальники застосували проти поліції «кулемет» з феєрверків (ВІДЕО)

1 гру 2024, 16:15
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У Тбілісі мітингувальники, котрі виступають проти рішення влади про відмову від євроінтеграції, застосували проти поліції «кулемет» із феєрверків.


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Подія сталася минулої ночі. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляє Bild.

Зазначається, що вкотре розганяючи протестувальників, які зібралися перед будівлею парламенту, силовики використовували водомети та сльозогінний газ.

Протестувальники, зі свого боку, відстрілювалися від спецназу саморобним «кулеметом» із феєрверків, — зазначає видання.

Загалом, за офіційними даними, на останньому мітингу затримали 50 осіб, за всі три дні протестів кількість затриманих перевищила 200 осіб.

Сьогодні у Тбілісі має пройти ще одна акція. Протестувальники виступають проти рішення про відмову від євроінтеграції, яке влада Грузії прийняла 28 листопада.

Джерело: Bild


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