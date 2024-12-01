У Тбілісі мітингувальники застосували проти поліції «кулемет» з феєрверків (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201744-u-tbilisi-mitynguvalnyky-zastosuvaly-proty-policiyi-kulemet-z-feierverkiv-video.htmlРакурс
У Тбілісі мітингувальники, котрі виступають проти рішення влади про відмову від євроінтеграції, застосували проти поліції «кулемет» із феєрверків.
Подія сталася минулої ночі. Про це сьогодні, 1 грудня, повідомляє Bild.
Зазначається, що вкотре розганяючи протестувальників, які зібралися перед будівлею парламенту, силовики використовували водомети та сльозогінний газ.
Протестувальники, зі свого боку, відстрілювалися від спецназу саморобним «кулеметом» із феєрверків, — зазначає видання.
Загалом, за офіційними даними, на останньому мітингу затримали 50 осіб, за всі три дні протестів кількість затриманих перевищила 200 осіб.
Сьогодні у Тбілісі має пройти ще одна акція. Протестувальники виступають проти рішення про відмову від євроінтеграції, яке влада Грузії прийняла 28 листопада.
Джерело: Bild