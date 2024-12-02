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Десятки российских БПЛА волнами атаковали Киев. Фото:
Десятки российских БпЛА волнами атаковали Киевhttps://racurs.ua/n201757-desyatki-rossiyskih-bpla-volnami-atakovali-kiev.htmlРакурс
Російські війська в ніч з 1 на 2 грудня знову запустили дрони по Києву.
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Нічна тривога в столиці тривала 4,5 години. «Шахеди» заходили хвилями і з різних напрямків. Сили оборони виявили і знешкодили біля двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.
Начальник КМВА Сергій Попко стверджує, шо внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає. Дані оперативного зведення ще оновлюються та уточнюються.
Нагадаємо, армія рф у ніч на 2 грудня атакували дронами-камікадзе Тернопіль. Один із «Шахедів» влучив у житловий будинок. Загинула одна особа, щонайменше троє дістали поранення.
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