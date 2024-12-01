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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «Коммерсант Украинский»

Сколько ракет и дронов запустила россия по Украине за неделю, рассказал Зеленский (ВИДЕО)

1 дек 2024, 16:51
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Російські загарбники впродовж тижня застосували проти України понад 500 керованих авіабомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.


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Про це сьогодні, у неділю 1 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

Наша держава встояла, наші Збройні сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі, — додав Зеленський.

Источник: Ракурс


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