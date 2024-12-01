Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, фото: «Комерсант Український»
Скільки ракет та дронів запустила росія по Україні за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201745-skilky-raket-ta-droniv-zapustyla-rosiya-po-ukrayini-za-tyjden-rozpoviv-zelenskyy-video.htmlРакурс
Російські загарбники впродовж тижня застосували проти України понад 500 керованих авіабомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.
.
Про це сьогодні, у неділю 1 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.
Він наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.
Наша держава встояла, наші Збройні сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі, — додав Зеленський.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...