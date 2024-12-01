Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Комерсант Український»

Скільки ракет та дронів запустила росія по Україні за тиждень, розповів Зеленський (ВІДЕО)

1 гру 2024, 16:51
999

Російські загарбники впродовж тижня застосували проти України понад 500 керованих авіабомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.


.

Про це сьогодні, у неділю 1 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.

Наша держава встояла, наші Збройні сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі, — додав Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів