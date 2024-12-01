Володимир Зеленський, фото: «Комерсант Український»

https://racurs.ua/ua/n201745-skilky-raket-ta-droniv-zapustyla-rosiya-po-ukrayini-za-tyjden-rozpoviv-zelenskyy-video.html

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Російські загарбники впродовж тижня застосували проти України понад 500 керованих авіабомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів.

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Про це сьогодні, у неділю 1 грудня, у своєму Telegram-каналі розповів президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу.