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Ракурс
Десятки російських БпЛА хвилями атакували Київ. Фото:

Десятки російських БпЛА хвилями атакували Київ

2 гру 2024, 08:50
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Російські війська в ніч з 1 на 2 грудня знову запустили дрони по Києву.


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Нічна тривога в столиці тривала 4,5 години. «Шахеди» заходили хвилями і з різних напрямків. Сили оборони виявили і знешкодили біля двох десятків БпЛА противника, які потенційно загрожували столиці. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

Начальник КМВА Сергій Попко стверджує, шо внаслідок атаки руйнувань чи постраждалих у місті немає. Дані оперативного зведення ще оновлюються та уточнюються.

Нагадаємо, армія рф у ніч на 2 грудня атакували дронами-камікадзе Тернопіль. Один із «Шахедів» влучив у житловий будинок. Загинула одна особа, щонайменше троє дістали поранення.

Джерело: Ракурс


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