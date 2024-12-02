Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев. Фото:

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Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня прибув до Києва з неанонсованим візитом.

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В столиці Шольц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Цей візит до Києва стане для нього першим за понад два роки. Канцлер ФРН обіцяв, що під час візиту оголосить про надання озброєння на 650 млн євро, яке мають поставити в грудні. Про це повідомило агентство DPA, яке цитує Шольца.

Україна може на нас покластися. Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, про що ми говоримо. Щоб ще раз підтвердити, ввечері я виїхав до Києва: потягом через країну, яка понад 1000 днів захищалася від російської загарбницької війни, — Шольц також підтвердив свою поїздку до України в соцмережі Х.

DPA припускає, що розмова Шольца з Зеленським, ймовірно, також стосуватиметься можливих переговорів з росією щодо припинення війни.

Нагадаємо, 15 листопада Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним. Це сталося вперше від грудня 2022 року. Після цього канцлер ФРН заявив, що розмова не показала зміни у поглядах російського лідера.

А 29 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом. Говорили вони про ППО, мир і дзвінок путіну.