Война на Украине. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n201761-rossiyskaya-armiya-prodvinulas-na-donbasse-i-kurschine-deepstate.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують просуватися на фронті в Україні.

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Зокрема, за добу ворог просунулися біля чотирьох населених пунктів —Нового Комара (Донецька область), Берестового (Харківська область) та в Кураховому (Донецька область). Також противник просунувся біля Погребків у Курській області рф. Про це моніторинговий проект DeepState 2 грудня повідомив у Telegram.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що минулої доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень. Найскладніша ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Тут було відбито 49 та 33 атаки відповідно. Ще 24 штурми провели росіяни на Времівському напрямку.

На Харківському напрямку росіяни атакували 10 разів, 9 — на Куп’янському напрямку, 8 — на Лиманському і Торецькому, 4 — на Придніпровському, 3 — на Краматорському.

Триває операція в Курській області рф. Там ЗСУ відбили 16 ворожих атак.

Нагадаємо, українські військові очікують удару росіян на Запоріжжі. Зараз окупанти накопичують сили та перегруповуються на цій ділянці фронту, зокрема, не використовують бронетехніку для штурмів.