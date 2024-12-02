На что должна пойти россия? На три буквы – Зеленский ответил на вопрос о уступках рф

https://racurs.ua/n201780-na-chto-doljna-poyti-rossiya-na-tri-bukvy-zelenskiy-otvetil-na-vopros-o-ustupkah-rf.html

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Президента України на прес-конференції запитали, на що повинна піти росія під час потенційних мирних переговорів.

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На що повинна піти росія? На три букви, — заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, на які можливі поступки може піти рф на потенційних переговорах.

Ця заява пролунала на пресконференції з Олафом Шольцем. У кінці промови президент перепросив за «недипломатичну лексику».