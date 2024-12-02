Ракурсhttps://racurs.ua/
На что должна пойти россия? На три буквы – Зеленский ответил на вопрос о уступках рф
На что должна пойти россия? На три буквы — Зеленский ответил на вопрос о уступках рфhttps://racurs.ua/n201780-na-chto-doljna-poyti-rossiya-na-tri-bukvy-zelenskiy-otvetil-na-vopros-o-ustupkah-rf.htmlРакурс
Президента України на прес-конференції запитали, на що повинна піти росія під час потенційних мирних переговорів.
.
На що повинна піти росія? На три букви, — заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, на які можливі поступки може піти рф на потенційних переговорах.
Ця заява пролунала на пресконференції з Олафом Шольцем. У кінці промови президент перепросив за «недипломатичну лексику».
Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона просто робить те, що вона робить — вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. І поки що наші плани не змінені. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику, — сказав президент.
Загрузка...