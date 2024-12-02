На що повинна піти росія? На три букви - Зеленський відповів на питання про поступки рф

https://racurs.ua/ua/n201780-na-scho-povynna-pity-rosiya-na-try-bukvy-zelenskyy-vidpoviv-na-pytannya-pro-postupky-rf.html

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Президента України на прес-конференції запитали, на що повинна піти росія під час потенційних мирних переговорів.

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На що повинна піти росія? На три букви, — заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання про те, на які можливі поступки може піти рф на потенційних переговорах.

Ця заява пролунала на пресконференції з Олафом Шольцем. У кінці промови президент перепросив за «недипломатичну лексику».

Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона просто робить те, що вона робить — вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом. І поки що наші плани не змінені. Авжеж, ми дуже хочемо бути сильнішими, щоб у 2025 році закінчилася ця війна. Вибачте за недипломатичну лексику, — сказав президент.

У російських каналах зараз палає просто люто