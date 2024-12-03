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Потери рф на войне уже превысили 745,7 тыс. военных. Фото: Генштаб
Силы обороны мощно били по россиянам — Генштаб обновил потери врагаhttps://racurs.ua/n201791-sily-oborony-moschno-bili-po-rossiyanam-genshtab-obnovil-poteri-vraga.htmlРакурс
Російська армія втратила в Україні вже понад 745 тис. солдатів та офіцерів.
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Зокрема, минулої доби українськими військовими були ліквідовані 1 тис. 780 загарбників. Також було спалено вісім танків, 22 броньовики, 23 артсистеми, 60 одиниць автомобільної та вісім — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 грудня повідомив у Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2024 року орієнтовно склали:
- особового складу — близько 745 тис. 700 (+1 тис. 780) осіб,
- танків — 9 тис. 486 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19 тис. 419 (+22) од,
- артилерійських систем — 20 тис. 976 (+23) од,
- РСЗВ — 1 тис. 253 (+0) од,
- засоби ППО — 1 тис. 19 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис. 917 (+31),
- крилаті ракети — 2 тис. 855 (+3),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис. 666 (+60) од,
- спеціальна техніка — 3 тис. 627 (+8).
Нагадаємо, днями українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера). Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.
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