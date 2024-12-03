Втрати рф на війні вже перевищили 745,7 тис. військових. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n201791-syly-oborony-potujno-byly-po-rosiyanah-genshtab-onovyv-vtraty-voroga.html

Ракурс

Російська армія втратила в Україні вже понад 745 тис. солдатів та офіцерів.

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Зокрема, минулої доби українськими військовими були ліквідовані 1 тис. 780 загарбників. Також було спалено вісім танків, 22 броньовики, 23 артсистеми, 60 одиниць автомобільної та вісім — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 3 грудня повідомив у Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 3 грудня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 745 тис. 700 (+1 тис. 780) осіб,

танків — 9 тис. 486 (+8) од,

бойових броньованих машин — 19 тис. 419 (+22) од,

артилерійських систем — 20 тис. 976 (+23) од,

РСЗВ — 1 тис. 253 (+0) од,

засоби ППО — 1 тис. 19 (+0) од,

літаків — 369 (+0) од,

гелікоптерів — 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19 тис. 917 (+31),

крилаті ракети — 2 тис. 855 (+3),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 30 тис. 666 (+60) од,

спеціальна техніка — 3 тис. 627 (+8).

Нагадаємо, днями українські військові FPV-дроном на ходу поцілили у ворожий ПТРК Bulsae-4 північнокорейського виробництва (самохідний ПТРК на шасі колісного бронетранспортера). Крім того, дрони спалили вантажівки «Урал» та «КамАз» ворога.