Ракурсhttps://racurs.ua/
Враг из «Градов» и артиллерии бил по Никополю. Фото:
Враг из «Градов» и артиллерии бил по Никополю — повреждены гимназия и санаторийhttps://racurs.ua/n201793-vrag-iz-gradov-i-artillerii-bil-po-nikopolu-povrejdeny-gimnaziya-i-sanatoriy.htmlРакурс
Російські окупанти 3 грудня двічі за ніч обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.
.
Спершу загарбники били з реактивних систем залпового вогню «Град», а потім гатили з важкої артилерії. Ворожі обстріли пошкодили в місті гімназію й санаторій. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.
Також зафіксовані пошкодження семи приватних житлових будинків, трьох господарських споруд, двох гаражів, трьох автомобілів та причепа. Крім того, понівечені лінії електропередач і газогони. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав.
А сьогодні вранці росіяни поцілили по місту дроном-камікадзе. Наслідки цього удару ще уточнюються.
Нагадаємо, 2 грудня російський дрон влучив у багатоквартирний будинок в Тернополі. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє дістали поранення.
Загрузка...