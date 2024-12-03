Враг из «Градов» и артиллерии бил по Никополю. Фото:

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Ракурс

Російські окупанти 3 грудня двічі за ніч обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині.

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Спершу загарбники били з реактивних систем залпового вогню «Град», а потім гатили з важкої артилерії. Ворожі обстріли пошкодили в місті гімназію й санаторій. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також зафіксовані пошкодження семи приватних житлових будинків, трьох господарських споруд, двох гаражів, трьох автомобілів та причепа. Крім того, понівечені лінії електропередач і газогони. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав.

А сьогодні вранці росіяни поцілили по місту дроном-камікадзе. Наслідки цього удару ще уточнюються.

Нагадаємо, 2 грудня російський дрон влучив у багатоквартирний будинок в Тернополі. Внаслідок атаки одна людина загинула, а ще троє дістали поранення.