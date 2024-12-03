Алена Шкрум из «Батькивщины» сложила мандат нардепа. Фото:

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Верховна Рада підтримала складання мандату нардепом від партії «Батьківщина» Альоною Шкрум.

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За відповідне рішення у вівторок, 3 грудня, проголосували 307 парламентарів. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Деякі українські ЗМІ припускають, що Шкрум може обійняти посаду заступниці міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Очікується, що призначення відбудеться вже на цьому тижні.

Також сьогодні стало відомо, що міністра оборони Рустема Умєрова викликали у Раду щодо скандалів про закупівлю мін. За це процедурне рішення віддали 153 голоси зі 150 необхідних.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України — міністра національної єдності України. Відповідне рішення підтримали голосами 237 народних депутатів.