Не только тысяча, но и тарифы – Шмигаль рассказал, что включает "Зимняя поддержка"

https://racurs.ua/n201816-ne-tolko-tysyacha-no-i-tarify-shmygal-rasskazal-chto-vkluchaet-zimnyaya-podderjka.html

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Тарифи на газ, тепло та світло не будуть зростати до кінця опалювального сезону. А родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.

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Про це йдеться у програмі Зимової підтримки українців, розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Він перерахував усі пункти програми «Зимова підтримка»:

Виплата 1000 грн для всіх громадян. Українці подали через Дію більше ніж 4 млн заявок.

Доступні субсидії. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію.

Вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату «на руки» в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень.

Незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.

Ще більш доступні ліки. Плануємо найбільше за весь час розширення програми «Доступні ліки», за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою.

Допомога переселенцям. З наступного року родини переселенців також зможуть оформити субсидію на оренду житла.

Безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів. Наступного року плануємо поширити цю програму на всіх школярів.

Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн.

Шмигаль пообіцяв «розширювати цю ініціативу».