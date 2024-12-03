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Ракурс
Не только тысяча, но и тарифы – Шмигаль рассказал, что включает "Зимняя поддержка"

Не только тысяча, но и тарифы — Шмыгаль рассказал, что включает «Зимняя поддержка»

3 дек 2024, 20:21
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Тарифи на газ, тепло та світло не будуть зростати до кінця опалювального сезону. А родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.


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Про це йдеться у програмі Зимової підтримки українців, розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Він перерахував усі пункти програми «Зимова підтримка»:

  • Виплата 1000 грн для всіх громадян. Українці подали через Дію більше ніж 4 млн заявок.
  • Доступні субсидії. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію.
  • Вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату «на руки» в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень.
  • Незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.
  • Ще більш доступні ліки. Плануємо найбільше за весь час розширення програми «Доступні ліки», за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою.
  • Допомога переселенцям. З наступного року родини переселенців також зможуть оформити субсидію на оренду житла.
  • Безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів. Наступного року плануємо поширити цю програму на всіх школярів.
  • Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн.

Шмигаль пообіцяв «розширювати цю ініціативу».

Источник: Ракурс


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