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Не тільки тисяча, а й тарифи - Шмигаль розповів, що включає "Зимова підтримка"
Не тільки тисяча, а й тарифи — Шмигаль розповів, що включає «Зимова підтримка»https://racurs.ua/ua/n201816-ne-tilky-tysyacha-a-y-taryfy-shmygal-rozpoviv-scho-vkluchaie-zymova-pidtrymka.htmlРакурс
Тарифи на газ, тепло та світло не будуть зростати до кінця опалювального сезону. А родини переселенців зможуть оформити субсидію на оренду житла.
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Про це йдеться у програмі Зимової підтримки українців, розповів очільник Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Він перерахував усі пункти програми «Зимова підтримка»:
- Виплата 1000 грн для всіх громадян. Українці подали через Дію більше ніж 4 млн заявок.
- Доступні субсидії. Кожен, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів, може податися на субсидію.
- Вчительська доплата. З січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату «на руки» в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень.
- Незмінні зимові тарифи. Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону.
- Ще більш доступні ліки. Плануємо найбільше за весь час розширення програми «Доступні ліки», за якою українці вже можуть отримувати більше 500 різних препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою.
- Допомога переселенцям. З наступного року родини переселенців також зможуть оформити субсидію на оренду житла.
- Безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів. Наступного року плануємо поширити цю програму на всіх школярів.
- Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім’ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн.
Шмигаль пообіцяв «розширювати цю ініціативу».
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