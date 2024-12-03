Стало відомо, як отримати й витратити «тисячу Зеленського». Фото:

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Оформити «тисячу Зеленського» через «Укрпошту» можна буде з завтрашнього дня — 4 грудня.

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Це можна буде зробити безпосередньо у поштовому відділенні або через листоношу. У разі оформлення допомоги в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора. Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку. Про це пише «Економічна правда».

Крім того, ці гроші можна витратити на благодійну допомогу. Однак зробити це можна лише у міських відділеннях «Укрпошти», бо в селах така можливість не передбачена. Спрямувати кошти можна на спільний фонд «Укрпошти» з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Так, «Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців — пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Зазначається, що громадяни, які отримують соціальні виплати через «Укрпошту», автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1 тис. грн на рахунок клієнта в «Укрпошті» повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливим є те, що допомогу не видаватимуть готівкою, а використати їх можна лише протягом трьох візитів. У межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до держбюджету.

Нагадаємо, 2 грудня стало відомо, що понад 3 млн заявок вже подано на допомогу в розмірі 1 тис. грн за програмою «Зимова єПідтримка». З них 676 тис. — для отримання грошової виплати на дітей.

Джерело: «Економічна правда»