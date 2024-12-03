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Ракурс
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с окружением Трампа

Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с окружением Трампа, — СМИ

3 дек 2024, 22:03
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Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров поїдуть у США на переговори з оточенням Дональда Трампа.


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Про це сказало одне з джерел Radio NV.

Основна мета цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа, — ідеться в повідомленні.

Інше джерело стверджує, що плануються переговори глави ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та росії генералом у відставці Келлогом.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Джо Байден вніс до Конгресу законопроєкт про додаткове фінансування для України на 24 млрд. дол.

Источник: Ракурс


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