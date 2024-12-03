Ракурсhttps://racurs.ua/
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с окружением Трампа
Ермак и Умеров поедут в США на переговоры с окружением Трампа, — СМИhttps://racurs.ua/n201818-ermak-i-umerov-poedut-v-ssha-na-peregovory-s-okrujeniem-trampa-smi.htmlРакурс
Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров поїдуть у США на переговори з оточенням Дональда Трампа.
.
Про це сказало одне з джерел Radio NV.
Основна мета цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа, — ідеться в повідомленні.
Інше джерело стверджує, що плануються переговори глави ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та росії генералом у відставці Келлогом.
Раніше «Ракурс» повідомляв, що Джо Байден вніс до Конгресу законопроєкт про додаткове фінансування для України на 24 млрд. дол.
Загрузка...