ЗМІ: Єрмак і Умєров 4 грудня їдуть у США говорити з оточенням Трампа

https://racurs.ua/ua/n201818-iermak-i-umierov-poyidut-u-ssha-na-peregovory-z-otochennyam-trampa-zmi.html

Ракурс

Голова Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров поїдуть у США на переговори з оточенням Дональда Трампа.

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Про це сказало одне з джерел Radio NV.

Основна мета цієї поїздки — це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа, — ідеться в повідомленні.

Інше джерело стверджує, що плануються переговори глави ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та росії генералом у відставці Келлогом.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Джо Байден вніс до Конгресу законопроєкт про додаткове фінансування для України на 24 млрд. дол.