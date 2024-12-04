Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты усилили рейды на призывников, фото: ТАСС

Рашисты усилили рейды на призывников на ВОТ Луганщины — ОВА

4 дек 2024, 08:48
999

На тимчасово окупованій Луганщині посилено рейди на призовників.


.

Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Працівники військкоматів влаштовують перевірки у громадських місцях та ходять по адресах, які в них є, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що головне завдання окупантів — змусити молодих людей підписати контракт з армією рф, оминаючи строкову службу.

Раніше це можна було зробити щонайменше після трьох місяців строкової служби. Однак одна із поправок до російського законодавства дозволяє оминути таку «формальність», як про це говорять окупанти, і одразу відправити молодь до зони бойових дій, — наголошують в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров