Окупанти посилили рейди на призовників, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n201822-rashysty-posylyly-reydy-na-pryzovnykiv-na-tot-luganschyny-ova.html

Ракурс

На тимчасово окупованій Луганщині посилено рейди на призовників.

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Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Працівники військкоматів влаштовують перевірки у громадських місцях та ходять по адресах, які в них є, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що головне завдання окупантів — змусити молодих людей підписати контракт з армією рф, оминаючи строкову службу.