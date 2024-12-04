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Окупанти посилили рейди на призовників, фото: ТАСС
Рашисти посилили рейди на призовників на ТОТ Луганщини — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n201822-rashysty-posylyly-reydy-na-pryzovnykiv-na-tot-luganschyny-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині посилено рейди на призовників.
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Про це сьогодні, 4 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Працівники військкоматів влаштовують перевірки у громадських місцях та ходять по адресах, які в них є, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що головне завдання окупантів — змусити молодих людей підписати контракт з армією рф, оминаючи строкову службу.
Раніше це можна було зробити щонайменше після трьох місяців строкової служби. Однак одна із поправок до російського законодавства дозволяє оминути таку «формальність», як про це говорять окупанти, і одразу відправити молодь до зони бойових дій, — наголошують в ОВА.
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