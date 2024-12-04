Повышение налогов для ФЛП перенесла Верховная Рада

Налоги для ФЛП в Украине вырастут 1 января, фото: «Об’єктив»

https://racurs.ua/n201830-povyshenie-nalogov-dlya-flp-perenesla-verhovnaya-rada.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 4 грудня, внесла до Податкового кодексу зміни, згідно з якими підвищені податки для фізичних осіб-підприємців почнуть діяти з 1 січня 2025 року, а не «заднім числом» з 1 жовтня 2024 року.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Зазначається, що відповідні зміни вносяться законопроектом № 9319, який у другому читанні підтримали 268 депутатів.

Саме в ньому була правка, якою виправляли податковий законопроект 11416д і «заднє число» де з 01 жовтня податки переносять на 01 січня 2025 року для ФОПів. Також там правкою знизили ренту для каоліну та ще раз відмінили штрафи за неподачу звітів по КІКам до кінця війни, — зазначив він.

Також підвищення податків переноситься для юридичних осіб, які працюють на спрощеній системі оподаткування III групи.