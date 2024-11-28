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Владимир Зеленский подписал налоговый закон. Фото: ОП
Зеленский подписал закон об историческом повышении налоговhttps://racurs.ua/n201651-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-istoricheskom-povyshenii-nalogov.htmlРакурс
Закон про історичне збільшення податків в Україні підписав президент Володимир Зеленський.
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Глава держави у четвер, 28 листопада, погодив ухвалений Верховною Радою закон № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного. Про підписання закону повідомляється на сторінці законопроекту на сайті парламенту.
Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що податковий закон набуде чинності з 1 грудня. Цей документ є однією з ключових вимог українських кредиторів.
Новий податковий закон передбачає, зокрема:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;
- військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3-ї групи;
- військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;
- встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;
- щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податку на прибуток банків у 2024 році.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом у наступному році залишиться фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це передбачено 2,23 трлн грн. На 420,9 млрд грн профінанасують соціальний захист, 217 млрд грн — охорону здоров’я, 199 млрд грн — освіту.
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