Володимир Зеленський підписав податковий закон. Фото: ОП

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Закон про історичне збільшення податків в Україні підписав президент Володимир Зеленський.

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Глава держави у четвер, 28 листопада, погодив ухвалений Верховною Радою закон № 11416-д про внесення змін до Податкового кодексу. Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного. Про підписання закону повідомляється на сторінці законопроекту на сайті парламенту.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що податковий закон набуде чинності з 1 грудня. Цей документ є однією з ключових вимог українських кредиторів.

Новий податковий закон передбачає, зокрема:

підвищення військового збору з 1,5% до 5% крім військових;

військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3-ї групи;

військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%;

щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання);

50% податку на прибуток банків у 2024 році.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Пріоритетом у наступному році залишиться фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки. На це передбачено 2,23 трлн грн. На 420,9 млрд грн профінанасують соціальний захист, 217 млрд грн — охорону здоров’я, 199 млрд грн — освіту.