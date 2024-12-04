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Ракурс
В Украине растут акцизы на сигареты

Акцизы на сигареты повысила Рада

4 дек 2024, 13:55
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Верховна Рада голосами 237 народних обранців схвалила в цілому законопроект № 11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.


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Про це сьогодні, 4 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС, — зазначив він.

Інфографіка: Ярослав Железняк

Правки про вирівнювання акцизів по ТВЕНам не пройшли. Лише 148 голосів, — додав Железняк.

Источник: Ракурс


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