Бойцы ГУР с помощью комплексов «Сыч» ударили по оккупантам. Фото:

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Воєнна розвідка України застосувала проти російських військ комплекси «Сич».

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На фронті ці українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси знищили важливі об'єкти ворога. Розвідники вдарили по гарматах, укриттях та засобах зв’язку окупантів. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 грудня повідомило у Facebook.

На відео — успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку, — йдеться у повідомленні.

Розвідка опублікувала відео бойової роботи операторів підрозділу «Крила», який входить до Департаменту активних дій ГУР МОУ.

Як відомо, безпілотний авіаційний комплекс «Сич» двох розвідувальних безпілотників, катапульти й мобільного пункту управління. Точну інформацію про характеристики вітчизняного безпілотника поки не оприлюднюють.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка спалила дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк». Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн, а знищили його кількома FPV-дронами за 100 тис. грн.