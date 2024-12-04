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Бійці ГУР за допомогою комплексів «Суч» вдарили по окупантах. Фото:
ГУРівці знищили «Сичами» важливі об'єкти росіян на фронті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201849-gurivci-znyschyly-sychamy-vajlyvi-obiekty-rosiyan-na-fronti-video.htmlРакурс
Воєнна розвідка України застосувала проти російських військ комплекси «Сич».
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На фронті ці українські ударно-розвідувальні безпілотні комплекси знищили важливі об'єкти ворога. Розвідники вдарили по гарматах, укриттях та засобах зв’язку окупантів. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 4 грудня повідомило у Facebook.
На відео — успішні вогневі удари по замаскованих російських гарматах, укриттях окупантів та їхніх засобах зв’язку, — йдеться у повідомленні.
Розвідка опублікувала відео бойової роботи операторів підрозділу «Крила», який входить до Департаменту активних дій ГУР МОУ.
Як відомо, безпілотний авіаційний комплекс «Сич» двох розвідувальних безпілотників, катапульти й мобільного пункту управління. Точну інформацію про характеристики вітчизняного безпілотника поки не оприлюднюють.
Нагадаємо, українська воєнна розвідка спалила дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян «Зоопарк». Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 млрд грн, а знищили його кількома FPV-дронами за 100 тис. грн.