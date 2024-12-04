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Враг ударил КАБом по Купянску. Фото:

Авиация рф сбросила КАБ на Купянск — есть погибший, под завалами ищут людей

4 дек 2024, 22:52
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Російська авіація обстріляла місто Куп’янськ Харківської області


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Окупаційні війська у середу, 4 грудня, завдали по місту удару керованою авіаційною бомбою. КАБ влучив у житловий будинок. Загинув 40-річний мирний мешканець. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Ще дві жінки внаслідок бомбардування дістали гостру реакцію на стрес.

У самому Куп’янську зруйновані чи пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків. На місці працюють відповідні служби. Рятувальники шукають людей під завалами.

Нагадаємо, 4 грудня авіація рф скинула на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення дістали троє чоловіків, також були пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач та газогін.

Источник: Ракурс


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