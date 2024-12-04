Враг ударил КАБом по Купянску. Фото:

https://racurs.ua/n201851-aviaciya-rf-sbrosila-kab-na-kupyansk-est-pogibshiy-pod-zavalami-ischut-ludey.html

Ракурс

Російська авіація обстріляла місто Куп’янськ Харківської області

.

Окупаційні війська у середу, 4 грудня, завдали по місту удару керованою авіаційною бомбою. КАБ влучив у житловий будинок. Загинув 40-річний мирний мешканець. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Ще дві жінки внаслідок бомбардування дістали гостру реакцію на стрес.

У самому Куп’янську зруйновані чи пошкоджені щонайменше п’ять приватних будинків. На місці працюють відповідні служби. Рятувальники шукають людей під завалами.

Нагадаємо, 4 грудня авіація рф скинула на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення дістали троє чоловіків, також були пошкоджені чотири багатоповерхівки, чотири підприємства, три лінії електропередач та газогін.