Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці, фото: Донецька ОВА

https://racurs.ua/ua/n201833-rashysty-vdaryly-kabamy-po-kostyantynivci-troie-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російській загарбники сьогодні, 4 грудня, вранці скинули на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби.

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В результаті троє чоловіків отримали легкі поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.

Також в результаті російського авіаудару пошкоджено: