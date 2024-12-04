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Ракурс
Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Константиновке, фото: Донецкая ОВА

Рашисты ударили КАБами по Константиновке — трое раненых (ФОТО)

4 дек 2024, 14:38
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Російській загарбники сьогодні, 4 грудня, вранці скинули на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби.


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В результаті троє чоловіків отримали легкі поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.

Також в результаті російського авіаудару пошкоджено:

  • чотири багатоповерхівки;
  • чотири підприємства;
  • три лінії електропередач;
  • газогін.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Костянтинівці, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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