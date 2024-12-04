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Російській загарбники сьогодні, 4 грудня, вранці скинули на місто Костянтинівка Донецької області дві керовані авіабомби.
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В результаті троє чоловіків отримали легкі поранення. Про це повідомляється у Telegram-каналі Донецької ОВА.
Також в результаті російського авіаудару пошкоджено:
- чотири багатоповерхівки;
- чотири підприємства;
- три лінії електропередач;
- газогін.
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